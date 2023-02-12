В центре Москвы загорелся небоскреб: первые кадры

В столице Российской Федерации 12 февраля вспыхнул пожар. Горит небоскреб в деловом районе "Москва-Сити".

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Об этом стали сообщать российские паблики и некоторые СМИ. Официальная версия происшествия пока неизвестна, однако в сети уже появились первые кадры с места пожара.

Как сообщают пропагандисты РФ, возгорание произошло в одной из башен Московского международного делового центра "Москва-Сити", которая пока еще только строится.

На опубликованном в сети видео пламени не видно, однако заметны густые клубки черного едкого дыма, вырывающиеся из окон высотного здания.

Пропагандисты сообщают, что загорелись стройматериалы на четвертом этаже здания, огонь охватил 100 кв м площади. На место прибыли пожарные.

В то же время кремлевское "РИА Новости" уверяет, что площадь пожара - вдвое меньше: 50 кв.

"Одна из строящихся башен загорелась в деловом центре "Москва-Сити" на площади 100 кв. метров, сообщили нам в экстренных службах. По данным нашего источника, загорелись строительные материалы, людей, по предварительным данным, в здании нет. Информации о пострадавших не поступало", - сообщает ТАСС.

Пафосный деловой центр "Москва-Сити" на Пресненской набережной – это своеобразный "город" в городе, строящийся по заказу мэрии Москвы. Строительство стартовало в 1996 году и продлится по меньшей мере до 2030 года. К 2014 году на строительство делового района на территории в 60 га потратили более 12 млрд. долларов. К началу 2023 года построить успели 13 из 23 запланированных объектов, еще шесть зданий строились, а четыре - проектировались.

Россияне заявляли, что на территории "Москва-Сити" построили самое высокое в Европе сооружение - башню из 95 этажей высотой в 374 м.

Строить высотку Moscow Tower, где 12 февраля вспыхнул пожар, в России начали в 2013 году - и в прошлом году должны были закончить, но что-то пошло не так. По площади это третье из всех построенных и еще только спроектированных зданий: 400 тысяч кв м. Здание насчитывает 62 этажа.

Напомним, несколько дней назад в российском Новосибирске взорвался газ. и вспыхнул пожар в многоэтажке, в результате которого обрушился один из подъездов. По меньшей мере 5 человек погибли, 9 пострадали, 3 числятся пропавшими без вести.

Также сообщалось, что днем ранее в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.