В Москве у НИИ точных приборов произошел взрыв и начался масштабный пожар. Видео

Вечером 14 февраля в Москве вновь произошел сильнейший пожар. На этот раз воспламенилось здание автосервиса, расположенное рядом с Научно-исследовательским институтом в районе Отрадное.

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Кадры бушующего пламени опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL. На месте работают сотрудники МЧС, с начала инцидента они вывели из огня трех человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как рассказывают местные жители, с автосервиса раздаются громкие хлопки и взрывы — на складе сервиса могут храниться легковоспламеняющиеся материалы", – указано в сообщении.

Пожар охватил территорию в 1,5 тыс кв м. Он быстро распространяется и грозит перекинуться на жилые дома поблизости.

Предварительно причины воспламенения неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне пожар произошел в элитном бизнес-районе Москвы. Один из небоскребов Москва-Сити объяло сильнейшее пламя, на ликвидацию понадобилось несколько часов.