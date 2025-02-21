В Калужской области РФ в ночь на 21 февраля произошел мощный пожар на заводе по переработке пластика. В частности, горит предприятие рядом с деревней Окороково Жуковского района.

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Об этом сообщают в российских пабликах; в МЧС РФ есть короткое сообщение о "возгорании в Жуковском районе на складе вторичного сырья". Пожар начался примерно два часа назад и продолжается сейчас.

По последним данным, огонь распространился на 1000 квадратных метров предприятия.

О жертвах и пострадавших официальной информации нет.

Местные жители говорят, что пылает завод по переработке пластика, причем "зарево и столб дыма видны в нескольких километрах" из города Обнинск.

Причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что в Москве вечером 19 февраля также свирепствовал мощный пожар. Институт вычислительной техники им. Лебедева на Варшавском шоссе сгорел в пепел – еще во время пожара люди говорили, что от здания "мало что осталось".

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Клин Московской области в конце января вспыхнул мощный пожар на складах. Над местом ЧП поднялся высокий столб черного дыма, который был виден издалека. Тогда огнем было охвачено около 10 тысяч кв. метров.

И примерно в то же время в Иркутской области полностью сгорела воскресная школа при храме Николая Чудотворца. В ней россияне плели маскировочные сети и собирали помощь для российских окупантов.

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