Столб дыма виден издалека: в Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складах. Видео

В городе Клин Московской области в четверг, 23 января, вспыхнул мощный пожар на складах. Над местом ЧП поднялся высокий столб черного дыма, который виден издалека.

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Фото и видео с места пожара опубликовали российские паблики. По данным МЧС РФ на 15:15 (14:15 по Киеву), огнем охвачено около 10 тысяч кв. метров.

Сообщается, что пожар произошел на складе, расположеном на Волоколамском шоссе.

Предварительно, пострадавших нет.

На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники, заявили в МЧС РФ и добавили, что "наращивают силы и средства".

Как пишут российские СМИ, пожар начался в складском комплексе "Логистера".

Поблизости находится военный городок и аэродром "Клин-5", где базируется 92-я отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения, в распоряжении которой находятся вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-ВН и Ми-24/35.

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