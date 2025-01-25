'Кара небесная?' В России сгорела школа при храме Николая Чудотворца, где собирали помощь для участников 'СВО'. Видео

В Иркутской области РФ ночью 25 января дотла сгорела воскресная школа при храме Николая Чудотворца. В ней россияне плели маскировочные сети для российских оккупантов и собирали помощь для "участников СВО".

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Об этом заявила депутат регионального законодательного собрания Елена Крыжановская. Благодаря ей мир также узнал, что столь явное проявление "кары божьей" для поддерживающих агрессивную войну против Украины россиян оказалось непонятным: так называемые "волонтеры" собрались переехать в здание расположенной рядом библиотеки.

Мощный пожар, уничтоживший воскресную школу вместе со всей собранной в ней помощью для российских оккупантов, воюющих против Украины, вспыхнул минувшей ночью в городе Вихоревка Иркутской области.

"Страшное событие в Вихоревке. Ночью при храме Николая Чудотворца произошёл пожар – сгорело здание воскресной школы. Это был не просто учебный корпус, а важное место, где находился пункт сбора гуманитарной помощи для наших бойцов. Здесь плели маскировочные сети, собирали необходимые вещи и продукты со всего района для отправки на передовую. Причины возгорания пока неизвестны, но утрата огромная", – пожаловалась депутат регионального законодательного органа.

Крыжановская также сообщила, что вследствие пожара никто не пострадал – в отличие от "значительного количества готового к отправке груза".

"Люди, вложившие сюда свои силы и душу, опустошены", – заявила она, озвучив "первоочередную задачу", которая, по ее словам, заключается в поиске нового помещения для сторонников агрессивной войны России против Украины.

И, как показали дальнейшие события, прозрачный намек высших сил на то, что поддержка войны и убийств людей в соседней стране – мягко говоря, нехорошее занятие – до россиян в Иркутской области не дошел.

"Благодаря главе города Вихоревки Николаю Дружинину у волонтёров Центра "МЫ ВМЕСТЕ" уже есть помещение для работы — рядом с храмом, в здании библиотеки. Центр продолжит свою деятельность, несмотря ни на что. А работы много, ведь всё, что с такой любовью готовили для отправки в конце месяца, утеряно в огне. Все усилия, помощь волонтёров и земляков… Это больно. Но мы не остановимся!" – написала Крыжановская.

По ее словам, "ребята, которые сейчас сражаются там", на полях развязанной Россией агрессивной войны против Украины, "нуждаются в нашей поддержке больше, чем когда-либо". Поэтому она призвала россиян собирать деньги на "восстановление воскресной школы и дальнейшей работы центра".

Напомним, 23 января в Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складах. Огонь охватил площадь свыше 10 тыс. кв м. Дым над местом пожара в городе Клин был виден издалека.

По данным российских СМИ, горел складской комплекс "Логистера". Неподалеку от него находятся военный городок и аэродром "Клин-5", где базируется 92-я отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения, в распоряжении которой находятся вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-ВН и Ми-24/35.

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