В Москве горит институт вычислительной техники, работающий на российский оборонпром. Фото и видео

В российской Москве вечером 19 февраля начался мощный пожар. Институт вычислительной техники им. Лебедева на Варшавском шоссе пылает до сих пор.

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Об этом сообщают в московских пабликах; официальной информации по этому пожару еще нет. Как утверждают очевидцы, хотя на месте работают несколько пожарных расчетов, от здания мало чего осталось.

В частности, наблюдается открытое горение площадью 1500 квадратов. Люди говорят, что "огонь быстро распространяется". Произошло обрушение кровли и стен заведения.

"Есть угроза взрыва газовых баллонов. Информации о пострадавших пока нет. К вылету готовится пожарная авиация", – пишут в пабликах.

Очевидцы рассказывают о громких звуках взрывов на территории сгоревшего здания института.

Пожару предоставлен повышенный уровень сложности. Говорят, что пожарные рассчитывают на помощь авиации МЧС России, но ее еще нет.

Институт занимался разработкой высокопроизводительных вычислительных систем, используемых для обеспечения национальной безопасности, геоинформационных и навигационных систем. Известно, что он работал на оборонпром РФ.

В декабре 2023 года заведение было включено в список санкций всех стран Евросоюза и Швейцарии как организацию "работающую в российском секторе информационных технологий и имеющую лицензию, выданную Центром ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны".

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Клин Московской области в конце января произошел мощный пожар на складах. Над местом ЧП поднялся высокий столб черного дыма, который был виден издалека. Тогда огнем было охвачено около 10 тысяч кв. метров.

Причем тогда же в Иркутской области полностью сгорела воскресная школа при храме Николая Чудотворца. В ней россияне плели маскировочные сети и собирали помощь для российских окупантов.

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