В Италии обнаружили еще один дом пропагандиста Соловьева: мама тоже облюбовала озеро Комо

В Италии журналисты обнаружили еще один дом российского пропагандиста Владимира Соловьева, выступающего против Запада. У ведущего есть вилла на озере Комо.

Видео дня

Об этом пишут "Важные истории". В целом, Соловьев и его близкие владеют пяти объектами жилого недвижимого имущества. И это только в Италии.

Что касается этой виллы, то она по документам принадлежит матери Соловьева.

"Никто из семьи Соловьева, включая пожилую маму, не имеет доходов для приобретения, даже для содержания такого имущества. Мама владеет домом, купленным на деньги Соловьева. И владеет им исключительно в его интересах. Поэтому этот дом тоже должен быть арестован", – говорится в журналистском расследовании.

Ранее он откровенно отвечал, что не скрывается своего богатства. Так, в 2019 году стало известно о покупке автомобиля Maybach.

Отметим, с 2009 года Соловьев имеет вид на жительство в Италии. Однако после начала войны в Украине власти Италии арестовали недвижимое имущество российского пропагандиста. Поэтому пока он не может попасть на территорию Евросоюза.

Напомним, в течение года полномасштабной в Украине Соловьев активно призывает отправлять на фронт солдат срочной службы и выступает против ЛГБТ. Однако оба его сына призывного возраста не спешат на войну. Более того, в сети всплыли фотографии одного из них – Даниила Соловьева, позирует на камеру с прической, маникюром и макияжем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев выразил недовольство из-за ареста своей недвижимости в Италии, где он потерял по меньшей мере две виллы. Рупор Кремля заявил, что его внесли в санкционные списки из-за того, что он еврей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!