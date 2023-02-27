Пропагандист Соловьев вспомнил о виллах в Италии и объяснил их арест тем, что он еврей. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев выразил недовольство из-за ареста своей недвижимости в Италии, где он потерял по меньшей мере две виллы. Рупор Кремля заявил, что его внесли в санкционные списки из-за того, что он еврей.

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Об этом Соловьев заявил в эфире программы на канале "Россия 1". В очередном потоке злобы и ненависти, которую он изливал гостям своей студии, пропагандист обвинил ЕС в нацизме и антисемитизме (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Далее ведущий начал сыпать оскорблениями в сторону стран Запада, после чего жаловался, что "нам, евреям, не привыкать, что европейские нацисты нас лишают собственности".

В то же время неизвестно, верит ли сам Соловьев в собственную версию причин санкций против него, но подчеркнул, что таким образом в ЕС пытаются заткнуть ему рот.

Напомним, в течение года полномасштабной в Украине Соловьев активно призывает отправлять на фронт солдат срочной службы и выступает против ЛГБТ. Однако оба его сына призывного возраста не спешат на войну. Более того, в сети всплыли фотографии одного из них – Даниила Соловьева, позирует на камеру с прической, маникюром и макияжем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– очередной "эксперт" в эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева заявил, что безопасность России будет обеспечена при условии, что все военные базы США и НАТО будут навсегда упразднены на территории континента Евразия;

– ранее Соловьев заявил, что в случае если Германия решится передать Украине танки Leopard 2, эта страна станет стороной конфликта. Поэтому государство-террорист Россия будет расценивать его территорию и военные объекты как законные цели.

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