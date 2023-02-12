Пока отец кричит, чтобы все шли на фронт: всплыли фото сына Соловьева с маникюром и прической, в сети возмутились

Один из главных пропагандистов России Владимир Соловьев активно призывает отправлять на фронт солдатов срочной службы и выступает против ЛГБТ. Однако оба его сына призывного возраста не спешат на войну.

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Более того, в сети распространили фотографии Данила Соловьева, который позирует на камеру с прической, маникюром и макияжем. Пользователи Twitter пошутили, что он мог подписать контракт с модельным агентством.

Владимир Соловьев в эфире авторского политического шоу сообщил, что правительству России необходимо отправлять на фронт солдат-срочников. Он отметил, что молодые военные и сами не против отправиться "в зону СВО", ведь там уже воюют их отцы.

Также телеведущий перед камерами заявил, что российская армия каждые полгода имеет от 120 до 140 тысяч "прекрасно подготовленных" молодых солдат, поэтому этот "вопрос надо как-нибудь решить".

Однако примечателен тот факт, что Соловьев имеет двух сыновей призывного возраста, ни один из которых не отправился воевать.

"Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться на защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством", – написали 10 февраля авторы страницы Думминг Тупс (Анк-Морпорк) в юмористических целях.

На фото парень со светлым каре одет в чёрный пиджак и кроссовки. Образ дополняют круглые прозрачные очки, кольца и накрашенные чёрным лаком ногти.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил истерику из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Он также вспомнил "жесты доброй воли" российских оккупантов в Черниговской и Киевской областях.

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