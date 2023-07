В ISW рассказали о последствиях взрывов в Москве и Крыму: у оккупантов стало больше проблем. Карта

После атаки БПЛА на Москву 24 июля и одновременно взрывов во временно оккупированном Крыму на российские власти посыпалась очередная волна критики. Сторонники войны вновь упрекнули отечественную ПВО за то, что та позволила беспилотникам проникнуть вглубь столицы, и заявили, что информационная "победа" Кремля в таких случаях недолговечна.

А на полуострове на этом фоне оккупанты решили еще больше отслеживать соцсети, чтобы никто не "слил" ВСУ координаты для атак. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), где аналитики указывают, что, вероятнее всего, в обоих случаях "удары нанесли украинские силы".

Накануне в МИД России заявили, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два "украинских беспилотника", которые "взорвались, повредив два нежилых дома" в Москве.

Один из них взорвался на Комсомольском проспекте, в пределах 500 метров от здания минобороны РФ и около 200 метров от якобы секретного здания Главного управления генерального штаба (ГРУ) России. Второй же попал в бизнес-центр на проспекте Лихачева.

По данным издания CNN, неназванный представитель украинской разведки подтвердил, что нападение было совершено украинскими силами. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров тоже в тот день написал в Telegram, что неуказанные БПЛА атаковали столицу РФ, и предупредил: что бы там ни было, атаки дронов на Россию будут продолжаться.

Источник в российской оппозиции сообщил The Insider, что после утренней атаки на Москву власти РФ запретили телеканалам освещать удары беспилотников. На это резко отреагировали блогеры – сторонники войны: одни критиковали российскую ПВО за то, что она позволила БПЛА проникнуть так далеко в Москву, другие утверждали, что информационная победа таких атак минимальна и недолговечна.

Тем временем в ISW говорят, что, вероятнее всего, украинские силы причастны и к ударам по российским военным объектам в оккупированном Крыму 24 июля, которые временно нарушили логистику России через полуостров.

МИД РФ обвинило Украину в этой атаке "с использованием 17 БПЛА", но и похвасталось, якобы российская РЭБ "подавила 14 беспилотников, а средства ПВО сбили еще три".

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что один дрон нанес удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе. Параллельно российский блогер утверждал, что украинские силы также выпустили три ракеты Storm Shadow по складу БК в селе Вольное (19 км к юго-западу от Джанкоя) и ремонтной базе в Новостепном (непосредственно к югу от Джанкоя).

Советник мэра украинского Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в результате ударов пострадали трое российских военнослужащих на военном аэродроме в селе Веселое (10 км к юго-западу от Джанкоя). Также указал на дополнительные взрывы вблизи Красногвардейского (20 км к юго-западу от Джанкоя).

Из-за атаки БПЛА Аксенов временно приостановил автомобильное движение по трассе Джанкой – Симферополь, а также железнодорожное сообщение через Джанкойский район.

Более того, оккупанты вынуждены были объявить об эвакуации всех мирных жителей в радиусе пяти километров от места удара в Джанкойском районе. После захватчики заявили, что будут строго отслеживать сообщения в социальных сетях, которые "могут помочь украинским силам" определить цели в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, московская корреспондентка издания Sky News Диана Магнай указала, что "вражеские" БПЛА уже в третий раз смогли беспрепятственно долететь до центра столицы государства-террориста России. Она назвала это достаточно существенным показателем, учитывая, что дроны наносят повреждения, несмотря на заявления российских властей об их обезвреживании.

