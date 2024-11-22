'Окружение Путина видит, что ситуация ухудшается': аналитик обратил внимание на ситуацию внутри России. Видео

Российский диктатор Владимир Путин боится своего же окружения. Причиной этого является то, что народ, олигархи и силовики РФ могут принять любого президента, но они не поймут и не простят, если он будет слабым.

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А Путин в течение последних трех лет показывал свою слабость. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Да, первые несколько месяцев, даже первый год, можно было бы бравировать, что "наша спецоперация идет по четко установленному плану". Он, кстати, посмотрите, пожалуйста, он перестал упоминать, что спецоперация идет по плану. Вообще больше таких упоминаний нет. Есть там тезисы о том, что "мы добьемся всех целей". Каких целей – непонятно, но все его окружение, без преувеличения, оно видит, что ситуация ухудшается", – отметил он.

В частности, доллар уже стоит 102 рубля, ключевая ставка Центробанка была поднята до максимального уровня за 20 лет – до 21%, а "Газпром" впервые получил убытки в 500 млрд рублей.

"Этого просто никто не мог вообразить, вспомните, пожалуйста, лет 10 назад, даже шутили: приобрел себе немного акций "Газпрома" – обеспечил себя и свое поколение, ну своих детей, внуков, потомков, на несколько поколений вперед", – напомнил аналитик.

Таких негативных моментов становится все больше, поэтому, по мнению Ступака, Путин начинает опасаться своего окружения. У диктатора нет побед, нечего "продать" своему народу. "И он постоянно воображает, что кто планирует его замещение", – добавил эксперт.

Напомним, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на эскалацию в войне против Украины Путина толкают два представителя его близкого окружения. Речь идет о первом заместителе главы администрации президента РФ Сергее Кириенко и бывшем секретаре российского Совбеза, а ныне помощнике Путине Николае Патрушеве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский диктатор Владимир Путин усилил свою кампанию рефлексивного контроля, направленную на Украину и ее западных партнеров, проведя 21 ноября демонстративный удар по Днепру баллистической ракетой с использованием разделяющихся боеголовок.

– Он риторически связал эту атаку с российским ядерным потенциалом, а еще открыто пригрозил, что может атаковать государства, поддерживающие украинские удары по глубокому тылу РФ. Такие его действия направлены на использование явных угроз "красными линиями" и бряцание ядерным оружием, чтобы воспрепятствовать продолжению военной поддержки Запада для Украины.

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