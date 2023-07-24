Третий раз вражеские дроны долетели до Москвы, это довольно существенный показатель – Sky News

Вражеские беспилотники уже в третий раз смогли беспрепятственно долететь до центра столицы государства-террориста Москвы. Это довольно существенный показатель, учитывая, что дроны нанесли повреждения, несмотря на заявления российских властей об их обезвреживании.

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Об этом сообщила московская корреспондентка издания Sky News Диана Магнай. Она отметила, что во время атаки были поражены два нежилых здания, хотя пока не ясно, были ли они целенаправленно атакованы беспилотниками или получили повреждения во время работы ПВО.

"По словам представителя Министерства обороны, они были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, но им все равно удалось нанести повреждения в центре Москвы", – отметила журналистка.

"Мы, конечно, не знаем, следовали ли они (БПЛА. – Ред.) со стороны украинской границы, были ли запущены внутри самой России партизанами или украинскими спецназовцами. Но это уже во второй раз – в третий раз, если учитывать удары беспилотников по Кремлю за последние несколько месяцев, – когда мы видим, что беспилотники успешно поражают цели в центре Москвы", – говорится в материале.

Напомним: ночью 24 июля в Москве прогремели взрывы, власти РФ заявили об атаке "украинских дронов". В одном из бизнес-центров выбило окна, дым был виден рядом со зданием минобороны РФ.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в дальнейшем "бавовны" в России и на оккупированных ею территориях будет становиться больше. Этот процесс будет продолжаться и набирать обороты, пока армия агрессора не уберется из Украины.

"То, что "бавовна" происходит в Москве, непосредственно в том квадрате, где расположены ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролирует режим Путина", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– жители Москвы рассказали о ночных взрывах в столице РФ. Они пожаловались на громкий звук, похожий на гром, и вспомнили, как над городом поднимался сизый дым;

– спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать атаку беспилотников на Москву, произошедшую 24 июля. Он отметил, что этот вопрос в компетенции министерства обороны государства-террориста, и заметил, что все БПЛА были нейтрализованы силами ПВО.

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