В России устроили 'шабаш' по случаю 9 мая: прибывший на парад в Путин. Фото и видео

В России устроили очередной парад "победобеседания" до 9 мая, когда страна-агрессор празднует день победы во Второй мировой войне. В этот день на поклон к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, ведущему сегодня кровопролитную войну в Европе, приехали лидеры шести стран, а также один премьер.

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ. В Telegram-каналах россияне публикуют фото и видео с "шабаша" на Красной площади в Москве.

Известно, что на парад в Москву должны быть приглашены государства, которые составили основу антигитлеровской коалиции, однако там будут страны, не участвовавшие в ней.

В частности, 9 мая на обвешанной советскими красными знаменами площади возле Кремля компанию Путину составили самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Казахстана – Касим-Жомарт Токаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркмении – Сердар Бердымухамедов, а также премьер Армении Никол Пашинян.

"Очень смешной вид имеет участие представителей Лаоса. Вероятно, как одной "из главных стран, которая пбедила" во Второй мировой войне. Еще какие-то государства, которые не были замечены в антигитлеровской коалиции", – подчеркнул накануне российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в комментарии " 24 каналу".

По его словам, этим парадом на 9 мая Путин надеется продемонстрировать военный потенциал своей страны, хотя собственной техники на "победосебении" не наблюдается, да и в целом мероприятие не будет значительным.

Любое скопление танков и БТРов, которыми во время такого празднования любили хвастаться россияне, сегодня является законной целью для украинских дронов. Поэтому в ряде российских городов возле границы и на временно оккупированных территориях Украины оккупанты отменили парады.

Новость дополняется...