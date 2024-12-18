Генассамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в оккупированном Россией украинском Крыму: кто голосовал против

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе". Документ поддержало 81 государство, против резолюции проголосовали 14 стран, среди которых Иран, Китай и Беларусь.

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Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Министерство иностранных дел прокомментировало принятие документа и раскрыло его содержание.

Эта резолюция стала первым документом ООН, в котором Генассамблея называет агрессию РФ против Украины "захватнической войной России против Украины".

Против резолюции выступили следующие страны: Белоруссия, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан и Зимбабве.

Резолюция ООН осуждает систематические нарушения прав человека и основных свобод, совершаемых российскими властями на территории оккупированного украинского полуострова.

"Принятие документа свидетельствует о том, что международное сообщество однозначно осуждает преступления российских окупантов, а каждый акт насилия и нарушения прав человека получит надлежащую оценку и наказание", - подчеркнули в МИД.

Среди ключевых положений резолюции в частности осуждение продолжающегося пренебрежения Россией нормами международного права в области прав человека и международным гуманитарным правом.

Документ осуждает незаконное содержание под стражей гражданских украинских граждан, применение к ним пыток и пыток.

Определяющим является то, что в резолюции есть положения с осуждением пыток и других форм жесткого обращения с украинскими военнопленными, включая сексуальное насилие. Генассамблея ООН призвала РФ предоставить доступ международным гуманитарным мандатам, включая МККК, к местам содержания украинских военнопленных, обеспечить им должную медицинскую помощь и полный обмен "всех на всех".

Резолюция также направлена на защиту и возвращение депортированных детей. Генассамблея призывает Россию прекратить незаконный вывоз украинских детей и предоставить исчерпывающую информацию соответствующим агентствам ООН и международным организациям обо всех депортированных украинских детях, включая тех, чей статус был изменен, кто был усыновлен или передан на попечение приемных родителей, а также принять все необходимые меры для безопасного возвращение этих детей на Родину.

"Выражаем благодарность международному сообществу за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Четкая позиция Генеральной Ассамблеи ООН и стран-членов Организации является важным шагом к возобновлению уважения к международному праву, привлечению России к ответственности за все совершенные преступления", - подчеркнули в МИД.

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