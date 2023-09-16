В Госдуме РФ заявили, что могут воевать со всеми постсоветскими государствами

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что страна-террорист Россия собирается "восстановить" Советский Союз путем оккупации соседних стран. По его словам, постсоветские страны якобы "незаконно" вышли из состава СССР.

При этом единорос выдал, что путем оккупации части Украины РФ уже начала "объединять СССР". Об этом Федоров рассказал в интервью российским пропагандистским СМИ.

Депутат заявил, что России придется воевать со всеми странами, которые ранее входили в состав СССР. При этом потенциальную оккупацию постсоветских республик политик считает "возвращением в состав Советского Союза".

"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с Россией – это вопрос теории. Некоторые из них будут не сейчас – Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении", – заявил Федоров.

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Кроме того, политик сказал, что современная Россия – это и есть Советского Союза. Также он заявил, что страна-агрессор собирается "восстановить территориальную целостность СССР".

"Россия замещает Советский Союз. Мы и есть Советский Союз. Соответственно мы, как хозяева территории Советского Союза, имеем право не только восстановить территориальную целостность Советского Союза, чем мы и воспользовались в отношении Донецка, Луганска, Крыма и так далее", – выдал депутат.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев размечтался о захвате Грузии и Армении. По его мнению, это нужно для того, чтобы в этих странах не появились военные базы НАТО.

К слову, еще до полномасштабного вторжения РФ государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в геополитическом плане стремится добиться восстановления порядка вещей, который существовал во времена СССР. Однако такой вариант неприемлем, подчеркнул государственный деятель.

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