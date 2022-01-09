Путин хочет восстановить СССР: госсекретарь США сделал заявление

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в геополитическом плане стремиться добиться восстановления порядка вещей, который существовал во времена СССР. Однако такой вариант неприемлем, подчеркнул государственный деятель.

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNN. Американский политик отметил, что возвращение в мир сфер влияния только приведет к конфликтам, нестабильности и даже мировым войнам.

"Я думаю, что это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", – сказал Блинкен.

В конце прошло года заместительница госсекретаря Виктория Нуланд рассказала об опасениях американских властей, что глава Кремля планирует воссоздать Советский Союз. Она предостерегла Россию от реализации ее планов вторжения в Украину и отметила, что Путин недооценивает силу США и их союзников в Европе, готовых противостоять российской агрессии.

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Президент России не раз в своих выступлениях характеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. "Десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами Российской Федерации", – говорил политик в 2005 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Блинкен заявил, что не ожидает прорыва во время переговоров с РФ, которые начнутся 10 января в Женеве. Он также назвал два пути разрешения ситуации вокруг Украины – путь диалога и дипломатии и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию.