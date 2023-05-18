В Госдуме РФ обиженно издали, что английский стал 'мертвым языком'

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин не сумел сдержать умиления, когда во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, проходящего в Минске, посол Китая в Беларуси Се Сяоюн обратился к присутствующим на русском языке. "Единорос" под впечатлением выдал, что россиянам следует срочно перейти к изучению китайского языка, поскольку потребность в английском якобы отошла в прошлое.

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Слова Володина передают прокремлевские СМИ. Он обратился к представителю Пекина с нарочитым пиететом и заметил, что тот использовал язык, который "мы все понимаем".

"Когда наш товарищ озвучивает послание и мы его понимаем… это очень важно. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский - это мертвый язык. Все, время ушло", – рассудил приспешник путинского режима.

Напомним, что после торжественного визита российского главы МИД Лаврова в страны третьего мира, где его обмахивали и кормили травой, в школах РФ могут ввести предмет по изучению африканских языков. С такой идеей выступил сам опальный дипломат, не успевший отойти от восторга.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Володин выдал, дескать страны Африки являются "равноправными союзниками и партнерами" РФ. Россия, участвующая в ряде военных конфликтов на территории Африканского континента, якобы всегда руководствовалась "бескорыстными мотивами".

Также опальный политик насмешил всех предложением запретить деятельность Международного уголовного суда в Гааге после выдачи ордера на арест диктатора Путина. Он также назвал Европейский суд по правам человека "марионеточными институтами, которые использует Вашингтон для реализации своих интересов".