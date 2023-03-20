В России назвали страны Африки 'равноправными союзниками' и снова сделали упрек в адрес Запада

В России заявили, что страны Африки являются "равноправными союзниками и партнерами" РФ. Россия, участвующая в ряде военных конфликтов на территории Африканского континента, якобы всегда руководствовалась "бескорыстными мотивами".

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Об этом в ходе парламентской конференции "Россия – Африка" заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фрагмент его выступления тиражируют российские пропагандистские СМИ. Володин также обвинил страны Запада в "колониальной политике" и попытках "завладеть" африканскими и российскими ресурсами "силовыми и террористическими мерами".

По словам спикера Госдумы, речь идет о "равноправных союзнических отношениях". Очевидно, именно о них должно свидетельствовать участие РФ в конфликтах на территории Африки.

"Необходимо подчеркнуть: Россия и страны Африки – равноправные союзники и партнеры. Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Для нашей страны Африканский континент никогда не был предметом меркантильного интереса, использования трудовых и сырьевых ресурсов, чего не сказать о США и европейских государствах", – заявил Володин.

Он также обвинил западные страны в якобы стремлении захватить африканские и российские ресурсы.

"Вашингтон и Брюссель стремятся взять под контроль российские и африканские природные ресурсы. По сути, продолжают колониальную политику, идут на любые меры, в том числе силовые и террористического характера, ради собственной выгоды. Уважаемые коллеги, не Вашингтону учить нас, как строить отношения, дружить и строить планы на будущее", – выдал спикер российской Госдумы.

Это выступление вполне ложится в канву российской политики по открытию "второго фронта" в странах Африки, где враждебно относятся к Западу. По данным западных СМИ, Россия сейчас работает над тем, чтобы усилить свое влияние в бедных странах Африки, в которых враждебно относятся к Европе, особенно к Франции, и одновременно симпатизируют Москве. В настоящее время РФ сосредоточилась на полосе стран от Мали до Судана.

При этом, рассуждая о "бескорыстии" России в отношении Африки, Володин "запамятовал" о том, что ЧВК "Вагнер" занимается военизированной деятельностью по всему миру, в частности, в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной в войне в Украине. При этом ЧВК "Вагнер" привлекает миллионы для финансирования войны в Украине благодаря добыче золота компанией в ЦАР.

Напомним, ранее стало известно, что в школах РФ начнут изучать африканские языки. В частности, российские школьники будут осваивать языки суахили и амхарский. В России это назвали взращиванием "нового поколения людей, способных понимать менталитет и основные модели развития Африки".

Кроме того, "партнерство и сотрудничество" с африканскими странами дает россиянам пищу для заявлений о своей "значимости для мира". В частности, именно об этом заговорили в РФ после приглашения на турниры в Африке.