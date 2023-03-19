Визит Лаврова не прошел даром: в школах РФ начнут изучать африканские языки

Африканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова получило неожиданное продолжение, однако не совсем там, откуда ждали в Кремле. Так, в российских школах планируют ввести изучение африканских языков.

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Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов на Международной парламентской конференции "Россия – Африка". Отмечается, что школьники будут осваивать языки суахили и амхарский.

"У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки", – заявил Маслов.

Он отметил, что на этом континенте есть разные страны с уникальными экономическими и политическими традициями.

"Новое поколение людей способно понимать, что Африка – это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями", – сказал Маслов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лаврову в африканской Эритрее устроили грандиозный прием. Его встречали народными песнями. Местные жительницы при этом держали в руках траву и танцевали для россиянина.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Россия подписала безвиз с крошечной африканской страной Эсватини. Для этого Сергей Лавров прибыл с визитом в государство, где встретился с коллегой Тхули Дладла.

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