В РФ обиделись из-за ордера на арест Путина и призвали запретить деятельность МУС

Руководство государства-террориста России продолжает беситься из-за решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест военного преступника Владимира Путина. В РФ назвали МУС и Европейский суд по правам человека "марионеточными институтами, которые использует Вашингтон для реализации своих интересов".

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Более того, председатель государственной думы Вячеслав Володин призвал запретить деятельность Международного уголовного суда. Своими фантазиями он поделился в Telegram.

Политик выдал, что Россия намерена разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории страны. Также Володин заявил, что все, кто будут поддерживать и содействовать деятельности Международного уголовного суда, должны понести ответственность.

При этом председатель госдумы размечтался, что РФ организует работу по заключению двухсторонних соглашений с "дружественными странами", предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

Кроме того, Володин оправдал военные преступления, совершенные россиянами под командованием Путина. Он заявил, что у верховного главнокомандующего РФ "должно быть право на любые действия для защиты граждан".

Напомним, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

После этого в Офисе президента Украины назвали очень символичным заявление властей ФРГ, касающееся ордера на арест российского диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о личном отношении диктатора к решению Международного криминального суда о выдаче ордера на его арест. Фигурант дела о похищении украинских детей "относится к этому спокойно" и "не принимает близко к сердцу".

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