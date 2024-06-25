В Дагестане снова неспокойно: на улицах Махачкалы раздаются автоматные очереди и бегают силовики. Фото и видео

В Махачкале к вечеру вторника снова раздаются звуки стрельбы. На улицах города отмечено большое количество силовиков с автоматами.

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В частности, десятки вооруженных правоохранителей сконцентрированы вблизи больницы "Госпиталь ветеранов". Об этом сообщают российские пропагандисты.

"В Махачкале снова слышны звуки стрельбы, на улицах – силовики с автоматами", – говорится в сообщении.

По данным ТГ-каналов, это происходит возле больницы "Госпиталь ветеранов".

Обстановка на перекрытой силовиками Университетской площади в центре Махачкалы остается напряженной.

Российские официальные источники пока не предоставили детальную информацию о причинах стрельбы. Данных о погибших или раненых тоже нет.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в городе Дербенти в Дагестане были обстреляны синагога, церковь и наряд полиции. Кроме того, стрельба произошла в Махачкале. По состоянию на утро понедельника количество погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу выросло до 20 человек, в том числе 17 правоохранителей. Пострадали 44 человека, из них 37 силовиков.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Дагестан не впервые попадает в центр антисемитских беспорядков. Напомним, минувшей осенью сотни дагестанцев устроили "охоту" за израильтянами, прилетевшими в Махачкалу из Тель-Авива. В аэропорту Каспийска собрались радикальные поклонники палестинцев, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору, поэтому Украина готова сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы одолеть ее.

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