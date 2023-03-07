В ЧВК 'Вагнер' начали брать пациентов психоневрологических диспансеров из-за огромных потерь в Украине: СМИ узнали подробности

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вербовать пациентов психоневрологических диспансеров из-за огромных потерь в Украине. Это происходит на фоне его конфликта с министерством обороны РФ.

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Об этом сообщает издание The Moscow Times. Так, в соцсетях появилось объявление о том, что теперь для вступления в ряды наемников не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюорограмма.

Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили рекрутеры ЧВК.

При этом в ЧВК не берут людей "болеющих тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающие от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С". Однако никаких справок не требуют, по прибытию на место серьезного медицинского обследования также не проводится.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска, в частности, и наемники "Вагнера" несут значительные потери на войне в Украине.

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что потери российской частной военной компании "Вагнер", которой владеет олигарх Евгений Пригожин, в Украине уже перешли отметку в 30 тысяч наемников. При этом, по оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зэки из колоний России.

В российском Тамбове продолжает разрастаться кладбище наемников частной военной компании "Вагнер" и военных армии РФ. Все они были ликвидированы в ходе войны Украине.

Тем временем в России боевики частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина начали проводить рекламные кампании среди школьников. После того, как в ряды ЧВК запретили вербовать зэков, "вагнеровцы" взялись за детей.

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