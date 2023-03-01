''Я бывший зэк, меня приняли – и вас примут'': в России ''вагнеровцы'' начали рекламную кампанию по школам. Видео

В России боевики частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина начали проводить рекламные кампании среди школьников. После того, как в ряды ЧВК запретили вербовать зэков, "вагнеровцы" взялись за детей.

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Один из военных преступников пришел в школу, где рассказывал, как хорошо в рядах ЧВК "Вагнер". "Мы дядьки крутые, хорошие, добрые", – говорил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вагнеровец" рассказывал школьникам, что у тех, кто воюет в ЧВК, больше перспектив, так как их лучше обеспечивают, чем военных "второй армии мира". Он открыто зазывал детей вступать в ряды наемников, когда они вырастут.

"Я бывший зэк, решил искупить свою вину, меня приняли – вас тоже примут. Парни, будем рады вас видеть...Готовьтесь: забросьте сейчас учебу, займитесь физухой", – заявил боевик.

В школах также раздают "анкеты молодого бойца", через которые собирают данные про потенциальное пушечное мясо. Их предлагают заполнить на досуге, а потом сдать классному руководителю, который передаст анкеты "вагнеровцам".

Отметим, что на классной доске написано "приветствуем любимых музыкантов" – так "вагнеровцы" называют сами себя. А дальше идут строки из пропагандистского стихотворения:

Мальчишка будущий солдат,

И хода нет ему назад.

Мальчишка будущий герой.

Он за друзей всегда горой.

Продолжение его звучит так: "Мы только немного подрастем. Мы в армию российскую пойдем". Эту песню в РФ уже несколько лет исполняют в детсадах и школах.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Краснодаром продолжает расти кладбище наемников частной военной компании "Вагнер", ликвидированных в Украине. С начала февраля 2023 года там прибавилось порядка 90 могил оккупантов.

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