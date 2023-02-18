В Тамбове разрослось кладбище ликвидированных в Украине ''вагнеровцев'': повезло, что похоронили по-человечески. Фото

В российском Тамбове продолжает разрастаться кладбище наемников частной военной компании "Вагнер" и военных армии РФ. Все они были ликвидированы в ходе войны Украине.

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Об этом сообщает местное издание "Твердый знак" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Журналисты опубликовали целую серию снимков могил оккупантов.

Они также перечислили имена ликвидированных захватчиков: Александр Прокофьев, Сергей Кудинов, Александр Орлов, Александр Хусаинов, Андрей Пузиков, Олег Маркин, Денис Климов, Дмитрий Абоносимов, Павел Тарасов, Кирилл Шеремета, Федор Кузнецов, Сергей Канаев, Игорь Алькин, Виталий Таранин, Вадим Евстафьев, Максим Курносов. И это еще далеко не все граждане страны-агрессора из Тамбова, которые погибли в Украине.

Хоронят военных преступников целыми группами на Полынковском кладбище. Многие их могилы свежие, их отличает большое количество венков и флаги их подразделений. Среди них можно увидеть как символику "Вагнера", так и подразделений "второй армии мира".

В частности, много погибших из 16-й отдельной бригады спецназа ГРУ, которая дислоцируется в Тамбове с 2003 года.

Далеко не всем наемникам ЧВК "Вагнер" повезло хотя бы быть похороненными. К примеру, в Башкирии никто не хочет хоронить ликвидированного в Украине наемника. Семья "вагнеровца" отказывается это делать, а знакомые говорят, что у них нет денег. Дошло до того, что через социальные сети ищут спонсора похорон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Луганском найдены новые захоронения. В могилах могут быть наемники ЧВК "Вагнер", воевавшие на территории Украины. Родственники некоторых даже не знали об их смерти.

– Под Москвой также нашли тайное захоронение "вагнеровцев". Параллельно появилась информация о том, что ЧВК "Вагнер" переправляет трупы наемников, как обычные грузы – через дальнобойщиков.

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