В Брянской области заявили о подрыве своих военных на мине и пожаловались на бой с украинской ДРГ

В стране-агрессоре России заявили, что двое российских военных подорвались на минах. Это якобы произошло в граничащей с Украиной Брянской области.

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Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы днем в пятницу, 7 апреля. По их словам, это случилось рядом с поселком Запесочье (Погарский район), расположенным возле российско-украинской границы.

Военные оккупационной армии РФ, напавшей на Украину, в это время "отрабатывали участок" около Запесочья. Один из россиян погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, в России пожаловались, что "группа диверсантов" в составе 15 человек якобы попыталась зайти в тот же район Брянской области. Пропагандисты даже заявили, что якобы "произошел бой".

"Возле поселка Случевск, который также находится недалеко от границы, произошел бой – группу из 15 человек вытеснили на территорию Украины", – писали российские каналы.

Отметим, что накануне бойцы Русского добровольческого корпуса заявили, что активно работают над освобождением РФ от режима диктатора Владимира Путина. Они сказали, что 6 апреля провели учения в Брянской области и пообщались там с местными жителями.

При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз уже отрапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ". Однако бойцы заявили, что это чистой воды ложь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в РФ также заявили о падении самодельного беспилотника с камерами в подмосковных Химках на территории завода "Факел". Там производят системы ПВО "Тор" и С-400, а также модернизируют С-300 и "Осу".

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