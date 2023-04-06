В Брянской области пожаловались на атаку украинской ДРГ
В России пожаловались на "украинскую ДРГ", якобы попытавшуюся проникнуть в Брянскую область РФ 6 апреля. Российские пограничники заявили, что в группу входили 20 диверсантов.
Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он также похвастался, что российские оккупанты "нанесли противнику огневое поражение".
Россиянам снова померещились "украинские диверсанты" в Брянской области.
"Пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", — заявил Богомаз.
Он также заявил о пресечении попытки проникновения.
"Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", – выдал Богомаз.
Напомним, ранее стало известно, что ранее в Белгородской области пожаловались на "бавовну". Под обстрел попали российские военнослужащие, четверо из их получили ранения. При этом местные власти о потерях "второй армии мира" предпочли не распространяться.
Также сообщалось, что несколько дней назад белгородские военные сбили "вражеский" дрон: теперь ФСБ требует с них компенсацию в 3 млн рублей, поскольку "птичка" принадлежала именно этой структуре.
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