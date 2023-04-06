В России заявили о падении дрона на территории военного завода, где производят системы ПВО

В России заявили о падении самодельного беспилотника с камерами в подмосковных Химках на территории завода "Факел". Там производят системы ПВО "Тор" и "С-400" и модернизируют "С-300" и "Осу".

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Об инциденте сообщили российские Telegram-каналы. Аппарат размерами 30*30 , якобы нашли охранники предприятия.

Отмечается, что на корпусе самодельного БПЛА закреплены несколько камер. Он упал, как отметили СМИ, вероятно, из-за глушилок связи. Поисками разработчика аппарата сейчас занимаются правоохранители.

Напомним: ранее военнослужащие из российского Белгорода сбили свой дрон, который якобы приняли за "вражеский", цена которого составляла 3 млн рублей. ФСБ настаивает на необходимости возврата средств за уничтоженный беспилотник.

Важно отметить, что, по данным источника, сбитый дрон, вероятнее всего, является разработкой китайской компании "CUAV" под названием "Raefly VT260", используемой в гражданских и коммерческих целях. Заказать такой можно на АлиЭкспресс. Цена варьируется от 800 тыс. до 2 млн. рублей в зависимости от комплектации. Поэтому либо сотрудников ПУ ФСБ РФ обманули при закупке, либо они решили подзаработать на пограничниках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 марта в городе Киреевске Тульской области Российской Федерации произошел мощный взрыв. В минобороны страны-агрессора очень быстро заявили, что там упал украинский БПЛА "Стриж" (Ту-141) со взрывчаткой;

– 21 марта на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области России также произошел взрыв. Объект якобы атаковали беспилотники.

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