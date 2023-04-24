В Брянской области российский военный подстрелил сослуживца: инцидент назвали 'случайностью'

В Брянской области российский военный подстрелил из автомата сослуживца. Конфликт произошел между срочниками.

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Однако сам инцидент, произошедший 23 апреля, в стране-агрессоре назвали "случайностью". Об этом сообщает Telegram-канал "ASTRA".

По данным источников издания, ранение грудной клетки получил 20-летний военный Дмитрий Кочерин, проходящий срочную службу. Его госпитализировали в центральную районную больницу "Суземская".

Установлено, что в него выстрелил его сослуживец – рядовой Бабанов. Он также является срочником.

"По предварительной версии, Бабанов случайно ранил солдата из АК-74М во время движения, находясь в кузове Урала", – заявили источники издания.

Следует отметить, что на временно оккупированной территории Луганской области российские военные путинской армии устроили перестрелку с "вагнеровцами". В результате разборок захватчиков есть погибшие с обеих сторон.

В Чечне вечером 11 апреля также началась перестрелка с кадыровцами. Стрельба произошла в поселке Гвардейское. Незадолго до этого туда стянули военную технику.

Напомним, в Ингушетии (республика в составе России) уже неделю беспокойно – группа неизвестных устраивает нападения на отделения полиции и перестрелки. В регионе была объявлена контртеррористическая операция, а вечером 5 апреля снова произошла стрельба.

В российском городе Брянск произошла стрельба на военном составе. Российские правоохранители вводили план "Сирена", а затем внезапно заявили о "случайности".

Кроме того, в Брянской области РФ сержант расстрелял майора в ответ на избиение. Убийство произошло на территории пограничного поселка Белая Березка 3 января около полуночи.

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