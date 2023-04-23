В Луганской области российские военные устроили перестрелку с 'вагнеровцами': есть погибшие с обеих сторон

На временно оккупированной территории Луганской области российские военные путинской армии устроили перестрелку с "вагнеровцами". В результате разборок захватчиков есть погибшие с обеих сторон.

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Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 23 апреля 2023 года. Перестрелка произошла на фоне значительных провалов российских военных на фронте.

"Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ПИК "Вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга", – пояснили в Генштабе.

Инцидент с оккупантами произошел в населенном пункте Станица Луганска.

"Произошла потасовка между военнослужащими ВС РФ и наемниками ПВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон", – отметили в своде.

Напомним, российские солдаты и местные боевики так называемой "армии ДНР" не могут решить между собой, кто из них больше "освободитель". Между ними во временно захваченном Мариуполе возникают ссоры, доходит до стрельбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недалеко от города Токмак Запорожской области, временно оккупированного врагом, также произошла стычка между военнослужащими Российской Федерации. Из-за этого четыре оккупанта стали "200-ми", еще около 10 получили ранения.

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