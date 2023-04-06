В Ингушетии неизвестные устроили стрельбу с силовиками: власти РФ объявили в регионе режим контртеррористической операции. Видео

В Ингушетии (республика в составе России) уже неделю неспокойно – группа неизвестных устраивает нападения на отделения полиции и перестрелки. В регионе была объявлена контртеррористическая операция, а вечером 5 апреля снова произошла стрельба.

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Столкновение с силовиками случилось в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-канал "Mash Gor" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Неизвестные преступники, которые уже неделю скрываются от полиции, прятались в заброшенном здании. После того, как они пересеклись с силовиками, правонарушители начали отстреливаться.

На место прибыл спецназ ФСБ России и совместно с МВД заблокировал стрелков в доме. Сообщалось, что в помещении находятся четверо нападавших, которые ранили двух участковых.

Позже стало известно, что один из полицейских получил смертельное ранение. Погиб еще один человек – сейчас устанавливается, был ли это правоохранитель.

Ранее неизвестные уже совершали нападения на полицейских в Ингушетии 28 марта и 4 апреля. Двое преступников в ходе перестрелок были убиты, ранения получили четверо силовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта в городе Гудермес (Чеченская Республика, РФ) обстреляли отделение полиции. В населенном пункте была слышна стрельба, в результате которой кадыровцы убили двух мужчин.

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