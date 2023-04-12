В Чечне началась перестрелка с кадыровцами в Гвардейском, куда ранее стащили военную технику. Видео

В Чечне вечером 11 апреля началась перестрелка с кадыровцами. Стрельба произошла в селе Гвардейское. Незадолго до этого туда стащили военную технику.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Отмечается, что столкновения произошли с группой, ранее устроившей нападение в Ингушетии и убившей там трех полицейских (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что после перестрелки был задержан житель Чечни Микаил Мошхоев. Он ранен.

Тем временем, кадыровцы оцепили село и окружили больницу, а жителей призывают не выходить на улицы.

Кроме того, они проверяют камеры и жителей, чтобы не было протечек видеоматериалов.

Примечательно, что неделю назад в село была стянута военная техника и расставлены посты. А 2 дня назад со своей гвардией приезжал командир Полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев. Ранее он ни разу не бывал в селе.

До начала перестрелки Чалаев находился в селе Знаменское и когда началась перестрелка поехал в село Гвардейское.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чечня могла бы стать независимой от России. Эта страна на протяжении веков боролась за свою свободу и заслуживает ее. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он в целом поддержал идею освобождения народов, входящих в состав РФ и находящихся "в тюрьме". Политик считает, что они вполне могут являться независимыми государствами.

Также OBOZREVATEL писал, что в октябре 2022 года представители народов, оккупированных Россией, призвали мир признать независимость Ичкерии и ее правительство в изгнании. На учредительном форуме было объявлено две резолюции. Первая касалась независимости Ичкерии, а вторая – создание круглого стола для решения вопроса порабощенных народов Кавказа.

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