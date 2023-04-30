В Брянской области разрушены дома: власти заявили о жертвах и обвинили ВСУ

В ночь на воскресенье, 30 апреля, в Брянской области РФ заявили об обстреле с погибшими и пострадавшими. В поселке Суземка были разрушены дома, начался пожар.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянщины Александр Богомаз. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал "Mash" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Богомаз поспешил обвинить в обстреле Вооруженные силы Украины.

Один жилой дом, по его словам, был разрушен полностью. Еще два дома получили частичные разрушения. Местные жители также писали в сети о взрывах в районе железнодорожного вокзала.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, а после губернатор Брянской области написал о двух погибших мирных жителях.

"На месте происшествия продолжают работать оперативные службы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брянской области РФ вечером 18 апреля произошло ЧП – беспилотник атаковал военкомат. Местные власти уже успели обвинить в инциденте Вооруженные силы Украины.

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