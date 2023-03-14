В Брянской области пожаловались на атаку украинского дрона на химзавод: говорят, что сработало ПВО

В России обвинили Украину в очередной атаке на Брянскую область РФ. Там уверяют, что дрон Вооруженных сил Украины якобы атаковал Брянский химический завод в районе города Сельцо.

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Об этом пишут российские пропагандисты. По традиции, они также заявили об "успешной работе ПВО".

"Дрон ВСУ атаковал Брянский химический завод в районе города Сельцо. Безуспешно — БПЛА сбила российская система "Панцирь" в нескольких километрах от места предполагаемого удара. По нашей информации, птичка была запущена с территории Украины на границе с Брянской областью. Дрон летел на малой высоте по направлению к Брянскому химическому заводу. Но от сбития это его не спасло", – пишут пропагандисты.

Также они сообщают, что "место падения БПЛА оцеплено оперслужбами", а российские саперы якобы изучают обломки.

Никаких фото либо видео, подтверждающих если не факт атаки, то хотя бы наличие "оцепления оперслужбами" места, где якобы упал дрон, пропагандисты не показали.

Напомним, 2 марта в России заявили о якобы проникновении в Брянскую область "украинской ДРГ" численностью в несколько десятков человек. При этом в российских СМИ и заявлениях местных властей возникла заурядная путаница как относительно места событий, так и количества "захваченных заложников", а также по поводу того, скольких мирных жителей якобы убили террористы. К примеру, "убитые дети" в сообщениях пропаганды по несколько раз то умирали, то воскресали, а также меняли пол.

Вся эта путаница дает основания предположить, что Россия планировала проведение провокации под чужим флагом.

Позже ФСБ показала смонтированное видео с места атаки "украинской ДРГ" в Брянской области. Однако многочисленные нестыковки и странности на кадрах силовиков РФ вызвали больше вопросов, чем дали ответов.

Ответственность за события в Брянской области взяли на себя бойцы "Русского добровольческого корпуса". Они публиковали ролики, записанные на территории РФ.

Президент России Владимир Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом" и снова заговорил об "исторической памяти". В то же время российские пропагандисты истерически требуют объявить Украине войну и разбомбить дома всех причастных к атаке.