''Раскол России близко'': украинцы отреагировали на провокацию в Брянской области и заявление ''Русского добровольческого корпуса''

Украинцы в сети бурно отреагировали на заявление "Русского добровольческого корпуса", представители которого, сообщили, что "пришли в Брянскую область бороться с режимом". Жители Украины увидели в этих действиях признак того, что раскол страны-агрессора очень близок.

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Под видео с заявлением РДК в Telegram-канале OBOZREVATEL украинцы оставляли комментарии о конце существования РФ. Они писали, что в страну-агрессор пришла гражданская война.

"Раскол Расеи близок. Гражданская война, день первый", "Сахар рассыпался из мешков", "Смотрите в следующих сериях", "От наших воинов переняли желтые ленты на руках, своих мозгов нет", – говорится в комментариях.

Кроме того, в писали, что "2 марта Россия напала на Россию".

Саму выдумку российских пропагандистов про "украинскую ДРГ", которая якобы перешла границу и оказалась в Брянской области, а там расстреляла авто и взяла людей в "заложники", украинцы назвали стандартной методичкой времен Советского Союза.

"Стандартная совковая методичка, чистого рода провокация, чтобы уничтожать врагов системы. Угроза безопасности государства... еще и Украину обвинят", – писали в сети.

Напомним, что в Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" 2 марта появилось видео, в котором представители организации сообщили, что новости об "украинских ДРГ", которые убили детей и взяли заложников, – это ложь кремлевских пропагандистов.

Они сказали, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

"Мы пришли сюда не так ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю, в отличие от путинской армии палачей и насильников. Мы не воюем с мирными гражданами, мы пришли сюда, чтобы вас освобождать", – сказали в РДК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в РФ устроили очередную провокацию для того, чтобы обвинить Украину. На этот раз там заявили о том, что "украинская ДРГ" якобы обстреляла школьный автобус в Брянской области.

– Эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что наибольшая подлость оккупантов заключается в том, что они могут совершить убийство военнопленных украинцев в качестве "доказательства проникновения ДРГ".

– Песков отреагировал на устроенную в Брянской области провокацию, в которой обвинили "украинскую ДРГ". Он сказал, что сейчас якобы "принимаются меры по уничтожению террористов".

– В Генштабе ВСУ заявили, что украинские защитники ведут боевые действия исключительно на территории своей страны. В то же время некие события на территории РФ там назвали сопротивлением местного населения путинскому террористическому режиму.

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