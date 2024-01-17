Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео: обломки разлетались вокруг

Утром 17 января в Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар на полимерном заводе "Авангард". Некоторые российские паблики утверждали, что причиной возгорания стало "замыкание проводки", а местные жители рассказывали, что перед пожаром слышали мощный взрыв.

Видео дня

Позже в сети появилось видео, зафиксировавшее момент взрыва на заводе. Тем временем губернатор Ростовской области заявил о минимум девяти пострадавших сотрудниках предприятия и опроверг версию о том, что взрыв мог быть связан с атакой БпЛА.

Некоторые российские паблики около полудня начали публиковать видео, зафиксировавшее момент взрыва на полимерном заводе в Шахтах Ростовской области.

"Момент взрыва на полиэфирном заводе в Шахтах попал на видео. После этого начался пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек", – комментирует видео один из каналов.

Завод, на котором случился пожар, был запущен всего полгода назад. Строили его с 2019 года, инвестировав в строительство свыше пяти миллиардов рублей.

Это первое в России предприятие по производству полиэфирного штапельного волокна для легкой промышленности, по ожиданиям местных властей, должно было закрыть 60% потребности в этого материала в рамках "импортозамещения".

Полиэфирное штапельное волокно используется для производства нетканых материалов (например, влажных салфеток и масок для лица), для пошива одежды, изготовления геотекстиля и основы для мягкой кровли.

На предприятии работали около 400 человек.

По данным губернатора региона Василия Голубева, по состоянию на 12:00 (по киевскому времени) известно о девяти пострадавших сотрудниках предприятия: одному оказана медпомощь на месте, 3 человека госпитализированы с ожогами, 5 – с травмами различной степени.

При этом, судя по разговорам рабочих на ранее опубликованных видео с места событий, "травмы различной степени" по крайней мере один человек получил вследствие того, что его "привалило плитой".

Погибших, по утверждению Голубева, вследствие происшествия нет.

Чиновник категорически опроверг, что взрыв мог стать результатом атаки с воздуха.

"В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало", – заявлял Голубев.

Губернатор также заявил, что пожар был локализирован на площади 360 кв м, а в 11:49 по киевскому времени его удалось ликвидировать.

Однако ряд российских Telegram-каналов утверждает, что площадь пожара превысила 1000 кв м.

Напомним, после того, как в Ростовской области вспыхнул мощный пожар на заводе, российский пропагандист Кирилл Поздняков опубликовал в Telegram кадры с места событий, заявив, что завод якобы атаковали ВСУ. Однако потом "дал заднюю" и написал, что прилета не было, мол, что-то взорвалось внутри завода.

Тем временем другие пропагандисты начали утверждать, что причиной возгорания стало "замыкание проводки". Видимо, именно от него в домах в округе, как жаловались россияне, повылетали стекла.