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Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео: обломки разлетались вокруг

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
2,5 т.
Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео: обломки разлетались вокруг

Утром 17 января в Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар на полимерном заводе "Авангард". Некоторые российские паблики утверждали, что причиной возгорания стало "замыкание проводки", а местные жители рассказывали, что перед пожаром слышали мощный взрыв.

Видео дня

Позже в сети появилось видео, зафиксировавшее момент взрыва на заводе. Тем временем губернатор Ростовской области заявил о минимум девяти пострадавших сотрудниках предприятия и опроверг версию о том, что взрыв мог быть связан с атакой БпЛА.

Некоторые российские паблики около полудня начали публиковать видео, зафиксировавшее момент взрыва на полимерном заводе в Шахтах Ростовской области.

"Момент взрыва на полиэфирном заводе в Шахтах попал на видео. После этого начался пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек", – комментирует видео один из каналов.

Завод, на котором случился пожар, был запущен всего полгода назад. Строили его с 2019 года, инвестировав в строительство свыше пяти миллиардов рублей.

Это первое в России предприятие по производству полиэфирного штапельного волокна для легкой промышленности, по ожиданиям местных властей, должно было закрыть 60% потребности в этого материала в рамках "импортозамещения".

Полиэфирное штапельное волокно используется для производства нетканых материалов (например, влажных салфеток и масок для лица), для пошива одежды, изготовления геотекстиля и основы для мягкой кровли.

На предприятии работали около 400 человек.

Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео: обломки разлетались вокруг

По данным губернатора региона Василия Голубева, по состоянию на 12:00 (по киевскому времени) известно о девяти пострадавших сотрудниках предприятия: одному оказана медпомощь на месте, 3 человека  госпитализированы с ожогами, 5 – с травмами различной степени. 

При этом, судя по разговорам рабочих на ранее опубликованных видео с места событий, "травмы различной степени" по крайней мере один человек получил вследствие того, что его "привалило плитой".

Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео: обломки разлетались вокруг

Погибших, по утверждению Голубева, вследствие происшествия нет.

Чиновник категорически опроверг, что взрыв мог стать результатом атаки с воздуха.

"В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.  Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало", – заявлял Голубев.

Губернатор также заявил, что пожар был локализирован на  площади 360 кв м, а в 11:49 по киевскому времени его удалось ликвидировать.

Однако ряд российских Telegram-каналов утверждает, что площадь пожара превысила 1000 кв м.

Момент взрыва на заводе в Ростовской области попал на видео: обломки разлетались вокруг

Напомним, после того, как в Ростовской области вспыхнул мощный пожар на заводе, российский пропагандист Кирилл Поздняков опубликовал в Telegram кадры с места событий, заявив, что завод якобы атаковали ВСУ. Однако потом "дал заднюю" и написал, что прилета не было, мол, что-то взорвалось внутри завода.

Тем временем другие пропагандисты начали утверждать, что причиной возгорания стало "замыкание проводки". Видимо, именно от него в домах в округе, как жаловались россияне, повылетали стекла.

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