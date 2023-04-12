Очень странные дела: в российском Екатеринбурге после прилета неизвестного объекта появились огненные круги. Фото и видео

Вечером во вторник, 11 апреля, в российском Екатеринбурге Свердловской области с неба упал неизвестный объект. Он был похож на метеорит, но пока не подтверждено, что это был именно он.

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Сразу после падения объекта прогремел взрыв от его удара об землю, от которого на машинах сработала сигнализация, а также начался пожар. Об этом сообщили в местных Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"В Екатеринбурге недалеко от "Глобуса" прямо на воде загорелась трава. На поверхности появились вот такие круги из огня. Зрелище пугающее", – было сказано в сообщении.

На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание при помощи огнетушителей. Сообщалось, что площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Жители города Богданович, который находится примерно в 100 километрах от Екатеринбурга, также успели заснять, как с неба упал неопознанный объект.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Россию начали атаковать странные объекты. Так, в Москве заметили НЛО, а в Ленобласти обнаружили воздушный шар.

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