Россию начали атаковать странные объекты: в Москве заметили НЛО, а в Ленобласти обнаружили воздушный шар. Фото

Территория России более небезопасна для населения. Теперь туда не только может нагрянуть внезапная "бавовна", но даже приземлиться неопознанный летающий объект.

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Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы. Так, в районе станции метро "Курская" в Москве непонятное пятно распознали в небе, когда он с приличной скоростью в сторону области на юго-восток.

Отмечается, что объект не похож на тарелку инопланетян в традиционном представлении, но довольно крупный, чтобы разглядеть его на большом расстоянии.

А в Ленинградской области местный житель обнаружил необычную находку на своём дачном участке. К воздушному шару был прикреплен некий датчик, реагирующий на движение и подающий сигнал.

Назначение обоих объектов неизвестно. С какой целью они кружили над российскими населенными пунктами и кем были запущены, местные эксперты и старожилы теряются в догадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, на полуострове Камчатка утром 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Вулканический пепел накрыл ближайшие поселки, высота пепельного облака составляла до 20 километров.

В течение дня экологическая ситуация в регионе усугублялась – слой пепла вырос до 10 см. Местное население хоть и пытается шутить по этому поводу, но без костюмов химзащиты на улицу носа не выказывает.

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