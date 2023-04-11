newspaper
img

Россию начали атаковать странные объекты: в Москве заметили НЛО, а в Ленобласти обнаружили воздушный шар. Фото

Екатерина Белоброва
Новости России
2 минуты
10,7 т.
Россию начали атаковать странные объекты: в Москве заметили НЛО, а в Ленобласти обнаружили воздушный шар. Фото

Территория России более небезопасна для населения. Теперь туда не только может нагрянуть внезапная "бавовна", но даже приземлиться неопознанный летающий объект. 

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы. Так, в районе станции метро "Курская" в Москве непонятное пятно распознали в небе, когда он с приличной скоростью в сторону области на юго-восток.

Отмечается, что объект не похож на тарелку инопланетян в традиционном представлении, но довольно крупный, чтобы разглядеть его на большом расстоянии.

Россию начали атаковать странные объекты: в Москве заметили НЛО, а в Ленобласти обнаружили воздушный шар. Фото
Россию начали атаковать странные объекты: в Москве заметили НЛО, а в Ленобласти обнаружили воздушный шар. Фото

А в Ленинградской области местный житель обнаружил необычную находку на своём дачном участке. К воздушному шару был прикреплен некий датчик, реагирующий на движение и подающий сигнал. 

Россию начали атаковать странные объекты: в Москве заметили НЛО, а в Ленобласти обнаружили воздушный шар. Фото
Россию начали атаковать странные объекты: в Москве заметили НЛО, а в Ленобласти обнаружили воздушный шар. Фото

Назначение обоих объектов неизвестно. С  какой целью они кружили над российскими населенными пунктами и кем были запущены, местные эксперты и старожилы теряются в догадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, на полуострове Камчатка утром 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Вулканический пепел накрыл ближайшие поселки, высота пепельного облака составляла до 20 километров.

В течение дня экологическая ситуация в регионе усугублялась – слой пепла вырос до 10 см. Местное население хоть и пытается шутить по этому поводу, но без костюмов химзащиты на улицу носа не выказывает. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!