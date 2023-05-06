В Белгородской области заявили о попытке прорыва диверсантов из Украины и показали видео
В России снова заявили об "украинских диверсантах". По версии РФ в ночь на 6 мая "украинская ДРГ" якобы пыталась зайти на территорию Белгородской области со стороны Волчанска на Харьковщине.
Об этом пишет один из российских Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники. Россияне также уверяют, что российские пограничники "отбили атаку" и в регионе "все спокойно".
"Источник: группа диверсантов сегодня ночью пыталась проникнуть на территорию Белгородской области. ДРГ подошла к селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска, но наши пограничники отбили атаку. Сейчас всё спокойно", – пишет паблик.
Также было опубликовано видео, снятое ночью, на котором слышны звуки, напоминающие перестрелку, также видны вспышки.
По состоянию на 11:30 6 мая никаких официальных заявлений по поводу "боев с украинскими диверсантами" не было.
Напомним, ранее в российской Брянской области заявили о подрыве своих военных на мине и пожаловались на бой с украинской ДРГ.
По версии российских пропагандистов, "группа диверсантов" в составе 15 человек якобы попыталась зайти в Брянскую область. Пропагандисты даже заявили, что якобы "произошел бой".
"Возле поселка Случевск, который также находится недалеко от границы, произошел бой – группу из 15 человек вытеснили на территорию Украины", – писали российские каналы.
За день до этого "боя" бойцы Русского добровольческого корпуса заявили, что активно работают над освобождением РФ от режима диктатора Владимира Путина. Они сказали, что 6 апреля провели учения в Брянской области и пообщались там с местными жителями.
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