В Белгородской области заявили о новой атаке 'ДРГ', якобы идет бой на границе: подробности

В стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

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В РФ сообщают, что возле населенного пункта Маслова Пристань перекрыта дорога в сторону Шебекино. Об этом пишут российские пропагандистские Telegran-каналы.

Также пропагандисты жалуются, что город Шебекино ночью был под сильным обстрелом и один из снарядов попал в здание МВД. В свою очередь губернатор Белгородщины подтвердил эвакуацию местных жителей. Некоторые пытаются покинуть Шебекино на собственном транспорте, не дожидаясь действий властей.

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