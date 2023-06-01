В Белгородской области снова 'бавовна': россияне пожаловались на мощные взрывы. Видео

В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

Видео дня

Кадры обнародовали на канале "Жесть Белгород". На видео слышно, что жители страны-агрессора, напавшей на Украину, не на шутку напугались.

"А что так громко-то? *бать! Ракеты летят!" – слышно на кадрах.

Также на видео слышно, что на автомобилях сработала сигналка, а на фото видно следы в небе.

При этом Гладков на своем канале написал, что якобы над областью "сработала ПВО".

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", – заявил представитель оккупантов.

Напомним, в России заявили об обстреле населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Один из прилетов якобы зафиксирован возле ледовой арены "Айсберг".

Ранее сообщалось, что утром 27 мая в Белгороде заявили об атаке дрона на ТЭЦ, а в Псковской области произошла "бавовна" в админздании нефтепровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории страны-террориста России произошли очередные диверсии. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома".

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