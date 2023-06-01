"От Белгорода – до Владивостока": легион "Свобода России" анонсировал новую фазу операций по освобождению РФ. Видео

Военнослужащие-россияне из легиона "Свобода России" анонсировали новые операции, которые они планируют провести на территории РФ. Целью воинов является освобождение всей Российской Федерации – "от Белгорода до Владивостока".

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Об этом представители "Свободы России" заявили в новом видео, записанном близ украинско-российской границы. Ролик был обнародован в Telegram-канале "Свободы России" в четверг, 1 июня (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие... Грайворон – это только начало", – заявил один из военных.

Он сказал, что легион "идет освобождать всю Россию – от Белгорода до Владивостока", чтобы "в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы".

Также боец отметил, что во время предыдущих успешных рейдов его побратимы получили много трофеев, которые помогут им в борьбе.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее спикер легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что к ним обращаются тысячи претендентов, готовых выступить против кремлевского режима. Основная цель "Свободы России" – защита и освобождение Украины, а также свержение путинской власти в РФ.

– О создании легиона "Свобода России" стало известно в марте 2022 года. В него вошли граждане РФ, перешедшие на сторону Украины и вставшие на ее защиту.

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