В Белгородской области РФ закрывается въезд в 5 населенных пунктов: губернатор заявил об отселении жителей

С 19 августа на территории Белгородской области закрывается въезд в пять населенных пунктов. Местных жителей эвакуируют.

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Об этом заявил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков. Он сослался на решение "оперативного штаба" и пообещал людям денежные компенсации и помощь.

По словам российского чиновника, закрывают въезд и отселяют жителей в Грайворонском округе из Новостоевки-Другой, Совхозного, Доброполья и Казачка. В Валуйском округе закрывают Новопетровку, а в Краснояружском районе – Колотиловку.

"Выплачиваем по 15 тыс. руб. каждому прописанному в селе жителю и надеемся на улучшение обстановки", – отметил Гладков. По банковским курсам это, кстати, меньше, чем 4,5 тысячи гривен.

Также интересно, что указанные выплаты являются повышенными (в связи с введением в области режима чрезвычайной ситуации), то есть раньше они были еще меньше – до 10 тыс. руб. Компенсацию за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания, власти хотя бы назвали "долевой". Она на уровне 20 тыс. руб. в месяц – то есть 6 тысяч гривен.

"Эти меры поддержки вводим на 3 месяца и надеемся, что за этот период ситуация в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома", – добавил губернатор.

Как сообщал OBOZ.UA, режим ЧС в этом регионе РФ ввели из-за наступления ВСУ в Курской области. Аналогичные режимы введены в Брянской и Курской областях.

Накануне Гладков сообщил, что пограничный Красноярский район Белгородской области покинуло почти все население. Оттуда выехало более 11 тысяч человек из 14 тысяч, живших до полномасштабного вторжения России в Украину.

А в Красноярском районе Белгородщины объявили эвакуацию населения из-за "тревожного утра"...

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