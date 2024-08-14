В Белгородской области РФ ввели режим чрезвычайного положения: что это значит

На территории Белгородской области России с 14 августа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Местные власти обратятся к правительственной комиссии с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.

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Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что ситуация в регионе остается "крайне сложной".

"Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", – сообщил Гладков.

Отметим, что ЧС регионального характера – это правовой режим, в результате которого зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта РФ.

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