В пятницу, 26 мая, в Белгородской области РФ пожаловались на новую порцию "бавовны". Местные жители сообщали о взрывах, обстрелах и атаке беспилотников.

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Об этом писали в местных Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Так, там сообщили, что на село Поповка Краснояружского района с беспилотника якобы сбросили два взрывных устройства.

"Один снаряд сдетонировал, второй нет. Пострадавших и разрушений нет. Взрывотехники и оперативные службы в ближайшее время приступят к его обезвреживанию", — заявил губернатор Вячеслав Гладков. В атаке он традиционно обвинил ВСУ.

Также в пятницу сообщалось об обстрелах сел Новая Таволжанка и Глотово. В последнем населенном пункте снаряд прилетел на территорию местного кладбища.

В сети показали воронку и поврежденные могилы.

О прилетах сообщали и в городе Шебекино.

Кроме того, взрывы были слышны в поселке Маслова Пристань, который находится в 20 км от границы с Украиной. После этого о новой "бавовне" сообщали и из Новой Таволжанки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории страны-террориста России произошли очередные диверсии. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома".

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