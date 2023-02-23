В Белгородской области разбился самолет минобороны России. Фото

В Валуйском городском округе Белгородской области РФ 23 февраля упал самолет минобороны Российской Федерации. Разбился штурмовик Су-25, о причинах пока не сообщается.

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Около 10:00 пропагандисты писали, что информации о пострадавших пока нет. Предварительно, пилот штурмовика смог катапультироваться и выжить. За ним выслали борт санавиации РФ.

Один из российских Telegram-каналов сообщил, что Су-25 "упал на сарай с сеном". Там начался пожар, в результате которого постройка сгорела.

Авиакатастрофу подтвердил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он успокоил жителей страны-агрессора, написав: "На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС... Ситуация под контролем".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 февраля жители Белгородской области услышали взрыв. В сети предположили, что приблизительно в 20 км от российско-украинской границы якобы мог упасть самолет. Над местом ЧП поднялся столб дыма.

– В ночь на 4 февраля в поселке Борисовка Белгородской области РФ местную нефтебазу посетила "бавовна".

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