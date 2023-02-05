В сети сообщили о падении самолета в Белгородской области: фото

В Белгородской области России, вероятно, упал самолет. Приблизительно в 20 км от российско-украинской границы поднялся столб дыма.

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Об этом написал Telegram-канал "Блэтгород". Сначала допускалась вероятность прилета в указанном месте, но из сообщений очевидцев стало известно об авиакатастрофе. Официальных подтверждений на данный момент (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В небе гудело что-то 2 минуты, а потом бах", – сообщил местный житель поселка Дубовое.

Напомним: в ночь на субботу, 4 февраля, в поселке Борисовка Белгородской области раздались взрывы. После этого начался мощный пожар на местной нефтебазе. В результате взрывов вспыхнули цистерны, пламя, поднявшееся вверх на 50 метров, было видно издалека. Власти региона традиционно обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле.

Жители Белгородской области писали, что кроме взрывов они также слышали звуки стрелкового оружия. У некоторых россиян из-за "хлопка" треснуло стекло в оконных стеклах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в январе на рынке в российском Шебекино Белгородской области РФ произошла "бавовна". Снарядами были повреждены торговые ряды на рынке;

– жительница Шебекино Белгородской области в отчаянии записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку ей надоело жить в условиях регулярного и внезапного "хлопка". Россиянка возмущена, что жителям города приходится выезжать в другие области, чтобы защитить своих близких от взрывов и стрельбы.

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