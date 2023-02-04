В Белгородской области мощная ''бавовна'': загорелись нефтебаза и завод. Фото и видео

В ночь на субботу, 4 февраля, в поселке Борисовка Белгородской области прогремели взрывы. После этого начался мощный пожар на местной нефтебазе.

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Об этом писали в местных пабликах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Сообщалось, что в результате взрывов вспыхнули цистерны, пламя, которое поднялось вверх на 50 метров, было видно издалека.

Позже губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков подтвердил факт "бавовны" и традиционно обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле. О пожаре на нефтебазе он не упоминал.

"Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", – написал Гладков.

Речь идет про Борисовский завод мостовых металлоконструкций – он был поврежден. Сообщается, что это предприятие производило металлоконструкции для строительства Крымского моста через Керченский пролив.

Жители Белгородской области писали, что, кроме взрывов, они также слышали звуки стрелкового оружия. У некоторых россиян из-за "бавовны" треснули стекла в окнах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 января на рынке в российском Шебекино Белгородской области РФ произошла "бавовна". Снарядами повреждены торговые ряды.

– 16 января в Белгородской области РФ в районе АПП "Шебекино" снова произошла "бавовна". Она была довольно результативной – пять военнослужащих страны-агрессора погибли, еще два получили ранения.

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