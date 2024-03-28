В Белгородской области из-за атаки дронов погибли трое военных РФ, есть раненые: появились подробности

В результате атаки дронов на Белгородскую область РФ в ночь на 28 марта погибли трое российских военных. Еще 5 путинских солдат получили ранения.

Об этом сообщило российское издание Astra. Отмечается, что один из беспилотников сдетонировал в селе Нечаевка, в результате чего погибли двое и пострадали еще двое военных РФ.

Еще два дрона атаковали населенный пункт Муром. Там ликвидирован один оккупант и ранен еще один. А в селе Цаповка в результате атаки "300-ми" стали 2 российских солдата.

Напомним, 27 марта несколько беспилотников атаковали российский Белгород. Один из них повредил здание МВД в центре города. Среди сотрудников учреждения есть пострадавшие. Новые взрывы привели к пожарам в некоторых районах города.

Также 16 марта в Белгородской области перевернулся КАМАЗ, транспортировавший танк. Техника должна была усилить подразделения, противостоящие атаке "Русского добровольческого корпуса". Но в результате ДТП кабину грузовика смяло, а двух военнослужащих насмерть зажало под тяжестью грузовика. Танк слетел с трала на обочину, в результате чего у танка сорвало башню.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жители Белгорода пожаловались на закрытые укрытия, в которые невозможно попасть во время воздушной тревоги. Власти советуют во время атак оставаться дома и не подходить к окнам.

– Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода и Белгородской области, жалующихся на обстрелы и безразличие со стороны федеральных властей. Он попытался выставить их лжецами и даже съездил в Белгород, чтобы показать, что там вроде бы все хорошо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!