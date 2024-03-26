У танка сорвало башню: российские военные собирались дать отпор РДК, но погибли в ДТП в Белгороде. Фото

Российские оккупанты попали в ДТП в районе Белгорода на территории государства-террориста. КАМАЗ, перевозивший танк, перевернулся на дороге, в результате чего военные погибли.

Об этом сообщил автор Telegram-канала "Досье Шпиона". Отмечается, что авария произошла вечером 16 марта.

По данным автора канала, два путинских солдата транспортировали танк в направлении населенного пункта Грайворон Белгородской области. Техника должна была усилить подразделения, противостоящие атаке "Русского Добровольческого Корпуса".

Водитель Камаза не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП его кабину смяло, двух военнослужащих насмерть зажало под тяжестью грузовика. Танк взлетел с трала на обочину, в результате чего у танка сорвало башню.

Тем временем Россия совершает "Мариуполь и Бахмут" даже на своей территории. Несколько дней подряд путинская армия наносила массированные авиаудары по селу Козинка Белгородской области, где шли бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими военными. В результате этих бомбардировок село было почти полностью уничтожено.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев обвинил во лжи жителей Белгорода и области, жалующихся на обстрелы и безразличие со стороны федеральных властей. Он даже съездил в Белгород, чтобы показать, что там якобы все хорошо.

– Начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" заявил, что добровольцы не отступают от своих планов. Организация масштабируется, набирает новых людей и "обрастает" техникой для дальнейшего проведения операций, как на территории России, так и на восточном фронте в целом.

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