В Белгороде снова прозвучали 'хлопки': первые фото и видео

В российском Белгороде ночью в четверг, 28 апреля, вновь слышали звуки, похожие на взрывы. Их традиционно окрестили "хлопками".

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. По предварительной информации, могла сработать ПВО (противовоздушная оборона), о чем свидетельствуют характерные следы на небе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Официально российские власти этот инцидент пока не комментировали.

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Напомним, что ночью 27 апреля в РФ вспыхнул новый пожар – возле села Старая Нелидовка Белгородской области горел склад боеприпасов. Перед тем якобы раздались громкие звуки, похожие на взрывы, которые услышали даже жители облцентра.

После этого в российских городах Курск и Воронеж также прогремела серия взрывов. Местные власти утверждают, что это работала противовоздушная оборона РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины считают, что так называемая демилитаризации в российских областях, которые граничат с Украиной, продолжит интенсивно ускоряться. Вместе с этим будут расти панические настроения среди жителей страны-агрессора.